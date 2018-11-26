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В Москве электричка насмерть сбила мужчину 

РИА Новости + ещё 3 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мужчина погиб из-за попытки подняться на платформу на столичной станции "Тимирязевская" в неустановленном месте перед подъезжающим электропоездом, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"По предварительной информации, на станции "Тимирязевская" Савеловского направления смертельно травмирован мужчина на вид 50-55 лет при попытке подняться на платформу в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом", — говорится в сообщении.
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МВД , РИА Новости , Происшествия , Москва
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