Рэпер Хаски вышел из Усть-Лабинского спецприёмника 

Арестованный за хулиганство рэпер Хаски покинул спецприёмник в Усть-Лабинске Краснодарского края. По словам его адвоката условия содержания в камере рэпера вполне устроили, не понравился только матрас.
«Хаски вышел из Усть-Лабинского спецприёмника», — сообщил 360tv.
На видео рэпер складывает свои вещи в багажник автомобиля, но от комментариев отказывается. Его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что Хаски намерен приобрести для спецприёмника новые матрасы.
Ранее News.ru писал, что Краснодарский суд освободил из-под ареста рэпера Хаски. Дмитрий Кузнецов (он же рэпер Хаски) был задержан 21 ноября в Краснодаре. Его обвинили в незаконной организации массового пребывания людей в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование.