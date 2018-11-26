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Рэпер Хаски вышел из Усть-Лабинского спецприёмника 

News.ru 43 минуты назад
Фото: Канал Хаски на YouTube
Арестованный за хулиганство рэпер Хаски покинул спецприёмник в Усть-Лабинске Краснодарского края. По словам его адвоката условия содержания в камере рэпера вполне устроили, не понравился только матрас.
«Хаски вышел из Усть-Лабинского спецприёмника», — сообщил 360tv.
На видео рэпер складывает свои вещи в багажник автомобиля, но от комментариев отказывается. Его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что Хаски намерен приобрести для спецприёмника новые матрасы.
Ранее News.ru писал, что Краснодарский суд освободил из-под ареста рэпера Хаски. Дмитрий Кузнецов (он же рэпер Хаски) был задержан 21 ноября в Краснодаре. Его обвинили в незаконной организации массового пребывания людей в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование.
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Дмитрий Кузнецов , Алексей Аванесян , Телеканал "360° Подмосковье" , Происшествия , Краснодарский Край , Усть-Лабинск
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