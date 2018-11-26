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«Самую красивую преступницу страны» обнаружили в Китае 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Mianyang police
Полиция Китая опубликовала фотографию объявленной в розыск мошенницы Цинчэнь Цзинцзин, но вместо того, чтобы искать ее, пользователи социальных сетей стали ей восхищаться. Как сообщает издание South China Morning Post, девушку признали «самой красивой преступницей Китая».
Ее снимок опубликовала полиция города Мяньян, провинция Сычуань, во вторник, 20 ноября. Цинчэнь обвиняют в том, что она состояла в преступной группировке, которая обманом отбирала деньги у выпивших посетителей баров и чайных домов. Двое членов банды уже сдались полиции, остальные находятся в бегах. По данным полиции, группировка вела свою деятельность как минимум полтора года.
Точный возраст и занятия Цинчэнь установить не удалось. Однако бывший коллега девушки утверждает, что ей около 19 лет. Он назвал девушку общительной и добавил, что она гордилась своей внешностью, но из-за возраста ее не воспринимали всерьез. Увольняясь, Цинчэнь сказала, что уезжает за границу со своим парнем.
С журналистами также связался человек, назвавший себя бывшим одноклассником преступницы. Он признался, что Цинчэнь была «главной красоткой класса» и пользовалась популярностью у мальчиков.
Пользователи социальных сетей заметили, что с такой внешностью девушке было бы проще зарабатывать, будучи стримером, чем мошенницей в баре. «Это, наверное, единственный человек во всем Китае, который не хотел бы, чтобы его фотография стала вирусной», — пошутил один из комментаторов.
Полиция отреагировала на популярность Цинчэнь ироничной цитатой: «Быть красивой — не проблема, но использование внешности для совершения преступлений — не право».
В 2014 году в Facebook неожиданно широко разошлась фотография арестованного за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов Джереми Микса. Пользователи социальной сети нарекли его «самым красивым преступником США», женщины не раз признавались ему в любви. После освобождения из тюрьмы он заключил контракт с модельным агентством, а в 2018 году стал отцом ребенка богатой наследницы.
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Джереми Микс , Происшествия
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