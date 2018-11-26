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В Москве дорожный конфликт у храма закончился стрельбой 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: © Depositphotos / fridaу
Дорожный конфликт двух водителей у храма святого Алексия Московского на востоке Москвы закончился стрельбой, предположительно, из газового пистолета, полиция ведет поиск стрелявшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"По адресу Вешняковская улица, 14 произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из водителей выстрелил в своего оппонента, предположительно, из газового пистолета. В данный момент ведется розыск стрелявшего", — пояснили в пресс-службе.
Он добавил, что информация о госпитализации пострадавшего не поступала, тяжесть его ранения неизвестна. По информации из открытых источников, в 50 метрах от данного адреса находится храм.
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МВД , РИА Новости , Происшествия , Криминал , Москва
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