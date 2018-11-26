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В Туле погиб генеральный директор автомобильного холдинга 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор автомобильного холдинга "Корсгрупп" Игорь Спектор, которому принадлежат порядка 20 автосалонов в Тульской, Калужской и Московской областях, погиб, провалившись под лед Шатского водохранилища во время занятия спортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"В воскресенье, 25 ноября, на Шатском водохранилище под лед провалились два спортсмена, один из них катался на лыжах, второй — на коньках. Один из погибших — генеральный директор автомобильного холдинга "Корсгрупп" Игорь Спектор. Поиски тела второго человека продолжаются", — отметили в пресс-службе.
По факту происшествия полиция проводит проверку, добавили в пресс-службе.
Игорь Спектор, по данным пресс-службы автохолдинга, был одним из основателей компании. "В настоящее время решается вопрос о назначении генерального директора. Об этом будет сообщено дополнительно", — сообщили журналистам в пресс— службе.
Холдинг создан в Тульской области в 1990 году. Реализует через сеть салонов автомобили 12 брендов, в том числе Audi, Nissan, Volkswagen, Lada, KIA, Mitsubishi и другие.
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