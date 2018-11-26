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В Санкт-Петербурге полыхает магазин Bosco 

Рамблер 1 час назад
Фото: Telegram-канал "Мегаполис. Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге 26 ноября вспыхнул пожар в здании магазина Bosco, расположенном на Большом проспекте Петроградской стороны. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на своих читателей.
По данным издания, возгорание началось на втором этаже дома. К месту происшествия отправили несколько пожарных расчетов. «Фонтанка» отмечает, что из-за пожара Петроградский район «затянуло дымом».
Фотографии пожара и серьёзного задымления на улице опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
«Фонтанка» отмечает, что дымом заволокло не только Большой проспект, но и Каменноостровский проспект — до станции метро «Петроградская».
Причины пожара пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.
Piter.tv отмечает со ссылкой на МЧС, что пожару присвоили повышенный, третий, номер сложности. Тушением занимаются 19 единиц техники и 90 спасателей. Пожарные эвакуировали из здания людей.
МЧС , Фонтанка.Ру , Происшествия , Санкт-Петербург
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