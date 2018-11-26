В Санкт-Петербурге полыхает магазин Bosco

Санкт-Петербурге 26 ноября вспыхнул пожар в здании магазина Bosco, расположенном на Большом проспекте Петроградской стороны. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на своих читателей.

По данным издания, возгорание началось на втором этаже дома. К месту происшествия отправили несколько пожарных расчетов. «Фонтанка» отмечает, что из-за пожара Петроградский район «затянуло дымом».

Фотографии пожара и серьёзного задымления на улице опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«Фонтанка» отмечает, что дымом заволокло не только Большой проспект, но и Каменноостровский проспект — до станции метро «Петроградская».

Причины пожара пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.