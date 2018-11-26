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В Якутске чиновника уволили за шикарный банкет для мэрии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Якутск.РФ
Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева, который для обслуживания банкетов мэрии заключил контракты на сумму больше 1 млн рублей.
«Была неприятно удивлена, получив сообщение о закупке МКУ «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше 1 млн рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась. Вызвала руководителя МКУ «Управление делами», но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила», — написала она на своей странице в Instagram.
По словам мэра Якутска, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно она говорила ранее, им не по пути.
«Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые «подстава», скорее, привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов, и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты», — добавила Авксентьева.
Чиновница уточнила, что финансово-экономический блок примет необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать подобные необоснованные траты.
Ранее сообщалось, что красноярские чиновницы обогатились за счет ветеранов.
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Максим Артемьев , Сардана Авксентьева , Происшествия , Якутск
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