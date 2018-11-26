Суд прекратил арест Хаски

Юрист подчеркнул, что постановление суда подлежит немедленному исполнению. Аванесян уже отправился в спецприемник, чтобы забрать рэпера.

Адвокат также опубликовал фото постановления суда. В документе говорится, что суд признал личные обстоятельства Хаски, о которых сообщили адвокаты, исключительными и решил удовлетворить ходатайство.

В своем ходатайстве адвокаты отмечали, что при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил популярному артисту с плотным графиком гастролей слишком жесткое наказание, из-за чего пострадают несколько тысяч фанатов, купивших билеты на концерты.

У полиции есть десять дней, чтобы обжаловать решение суда.

Суд решил, что заключение иногороднего артиста с гастрольным туром также нанесет ущерб фанатам, организаторам и директорам клубов, рассказал Аванесян радиостанции «Говорит Москва»

Хаски задержали вечером 21 ноября в Краснодаре. Сначала ему пришлось перенести свой концерт из одного клуба в другой, но выступление все равно не состоялось. Тогда он забрался на припаркованную рядом машину и начал читать рэп, но его стащили оттуда и забрали в полицию.

Краснодарская полиция составила в отношении рэпера три административных протокола: за незаконную организацию массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство и неповиновение представителю власти, а также из-за отказа пройти медицинское освидетельствование.

Суд арестовал Хаски на 12 суток за хулиганство, этот срок включает и трое суток ареста за отказ от медосвидетельствования.