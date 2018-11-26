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Суд прекратил арест Хаски 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский суд 26 ноября удовлетворил ходатайство защиты рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил 12-дневный арест, который ранее назначили артисту. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян на странице в Facebook.
Юрист подчеркнул, что постановление суда подлежит немедленному исполнению. Аванесян уже отправился в спецприемник, чтобы забрать рэпера.
Адвокат также опубликовал фото постановления суда. В документе говорится, что суд признал личные обстоятельства Хаски, о которых сообщили адвокаты, исключительными и решил удовлетворить ходатайство.
В своем ходатайстве адвокаты отмечали, что при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил популярному артисту с плотным графиком гастролей слишком жесткое наказание, из-за чего пострадают несколько тысяч фанатов, купивших билеты на концерты.
У полиции есть десять дней, чтобы обжаловать решение суда.
Суд решил, что заключение иногороднего артиста с гастрольным туром также нанесет ущерб фанатам, организаторам и директорам клубов, рассказал Аванесян радиостанции «Говорит Москва».
Хаски задержали вечером 21 ноября в Краснодаре. Сначала ему пришлось перенести свой концерт из одного клуба в другой, но выступление все равно не состоялось. Тогда он забрался на припаркованную рядом машину и начал читать рэп, но его стащили оттуда и забрали в полицию.
Краснодарская полиция составила в отношении рэпера три административных протокола: за незаконную организацию массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство и неповиновение представителю власти, а также из-за отказа пройти медицинское освидетельствование.
Суд арестовал Хаски на 12 суток за хулиганство, этот срок включает и трое суток ареста за отказ от медосвидетельствования.
Комментарии
Дмитрий Кузнецов , Алексей Аванесян , Радиостанция "Говорит Москва" , Происшествия
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