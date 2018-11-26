Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать лидера банды «цапков» завязала с бизнесом 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мать умершего лидера кущевской банды Сергея Цапка завершила свою предпринимательскую деятельность. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, Надежда Цапок подала в налоговые органы Краснодарского края заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 20 ноября местная инспекция ФНС вынесла решение о регистрации этого заявления.
Как отмечается, Цапок занималась предпринимательством с 2004 года, среди видов ее деятельности значились выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение свиней, переработка и консервирование мяса, а также оптовая торговля зерном, масличными семенами, сахаром.
В сентябре стало известно, что Цапок досрочно освободилась из колонии, где отбывала наказание за мошенничество с земельными участками. Ранее она уже была дважды судима за еще одно подобное хищение и незаконное получение государственных субсидий.
Надежда Цапок — мать Сергея Цапка, лидера банды «цапков», действовавшей до 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Банда была создана в начале 1990-х годов его дядей Николаем Цапком-старшим и занималась вымогательством у местных фермеров и предпринимателей.
«Цапки» получили широкую известность после убийства 12 человек (в том числе четверых детей), совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим банда была разгромлена, а ее лидеры осуждены на длительные сроки заключения. Сергея Цапка в ноябре 2013 года приговорили к пожизненному заключению. В начале июля 2014 года он скончался от инсульта в медчасти краснодарского изолятора. В 2017 году со счетов его матери были списаны более 119 миллионов рублей в пользу потерпевших по уголовному делу.
Последние новости
В Китае создали первых человеческих близнецов-мутантов Умер Бернардо Бертолуччи Порошенко обратился с требованием к России
Комментарии
Надежда Цапок , Сергей Цапок , Федеральная налоговая служба , Интерфакс , Происшествия , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе749
Порошенко выдвинул требование к России366
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове380
Первая кровь в Азовском море155
Дело дознавательницы попросили прекратить125
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Азове
Политика
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
02:21
«Роскосмос» теряет спутники
Наука и техника Статьи
01:33
Таран украинского корабля сняли на видео
Армия В мире
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
00:55
Отель для насекомых появился в Лианозовском парке
Новости Москвы
03:10
«Тебя калекой оставят»: учитель угрожал старшекласснику
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение