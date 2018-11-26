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Военный вертолет упал на жилой квартал в Турции 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: hurriyetdailynews.com
В жилом квартале района Санджактепе неподалеку от Стамбула рухнул военный вертолет. Об этом сообщает местный канал NTV.
По неизвестной пока причине вертолет упал между двумя домами. В результате крушения погибли трое военнослужащих армии Турции, еще один пострадал.
На видеозаписях с места авиакатастрофы, которые публикуют местные СМИ, виден полуразрушенный вертолет, лежащий между домами.
По данным издания Daily Sabah, которое ссылается на губернатора провинции Стамбул Али Йерликая, вертолет Bell UH-1 Iroquois упал с крыши одного из зданий в районе Самандра, а жертвами падения стали четверо военных. На территории Самандры находится база Военно-воздушных сил Турции.
Происшествия , Стамбул
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