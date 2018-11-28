Неизвестный устроил поножовщину в Москве 

Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на прохожего с ножом в центре Москвы. В городе ввели план «Перехват».
«В полицию из медучреждения на ул. Мантулинская поступило сообщение о ножевом ранении мужчины», — сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
По словам пострадавшего, злоумышленник после нападения скрылся.
Подозреваемый, предположительно, передвигается на автомобиле Kia Rio. В настоящее время полиция ведет проверку по факту произошедшего.
Ранее полиция Таиланда задержала гражданина РФ Антона Богданова в международном аэропорту Пхукета по запросу США. 33-летнему россиянину обвинений предъявлено не было, писал News.ru.