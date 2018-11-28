Неизвестный устроил поножовщину в Москве

Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего на прохожего с ножом в центре Москвы . В городе ввели план «Перехват».

«В полицию из медучреждения на ул. Мантулинская поступило сообщение о ножевом ранении мужчины», — сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По словам пострадавшего, злоумышленник после нападения скрылся.

Подозреваемый, предположительно, передвигается на автомобиле Kia Rio. В настоящее время полиция ведет проверку по факту произошедшего.