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Россиян арестовали в Гонконге из-за краж дорогих сумок 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: Pacific Place mall
Двух граждан России арестовали в Гонконге по подозрению в кражах дорогих сумок. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным источника в местной полиции, россиян взяли под стражу в воскресенье, 25 ноября. Это произошло через несколько часов после того, как из магазина в отеле Peninsula в одном из самых популярных туристических мест — районе Чимсачёй — пропала сумка Louis Vuitton стоимостью 3,7 тысячи долларов.
По словам стража порядка, информация о краже аксессуара поступила около 14:00. При этом камера наблюдения сняла россиян. Их обнаружили через четыре часа всего в 200 метрах от магазина. При себе у мужчин оказались две сумки, оклеенные изнутри фольгой: так мимо рамок можно пронести вещи, не снимая с них защитные магнитные бирки. Однако украденное найти не удалось.
Отмечается, что россиянам 36 лет и 44 года. Сейчас они находятся в полиции, их допрашивают, однако обвинений пока не предъявляли.
В настоящее время полиция выясняет, не связаны ли граждане России с еще одной похожей кражей. Она произошла 23 ноября — в первые сутки после прилета мужчин в Гонконг. Тогда пропала сумка за более чем 30,5 тысячи долларов, а описания вероятных преступников и их действия были схожи.
Гражданам России для посещения Гонконга на срок, не превышающий 14 дней, виза не требуется.
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Комментарии
Louis Vuitton , Происшествия , Криминал , Гонконг
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