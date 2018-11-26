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Адвокаты Хаски обжаловали его аресты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Адвокаты рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) обжаловали судебные постановления о его арестах за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Наталью Жданович.
Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где до этого отменили его концерт. Он читал свой трек с припаркованной машины, которой в процессе этого нанес повреждения. Позже Первомайский суд Краснодара арестовал артиста за мелкое хулиганство на 12 суток, еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему добавил мировой судья. Рэпер был признан невиновным по третьему делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах.
"Жалобы подали. По мелкому хулиганству и по отказу. Что по поводу правонарушения, касающегося отказа, то там подсудность нарушена", — поясняет Жданович, добавляя, что материал должен был рассматриваться другим мировым судьей. Наказание по мелкому хулиганству защита Хаски считает необоснованно суровым, а его вину — не доказанной.
"Потому что там должны были быть и протокол, и опросы свидетелей признаны недопустимыми доказательствами, поскольку сам протокол составлялся не в присутствии Кузнецова, и Кузнецов не видел свидетелей, понятых, которые были", — подкрепила свою позицию адвокат.
Будет ли против Кузнецова возбуждено уголовное дело — пока неизвестно.
Ранее американская газета The New York Times назвала арест Хаски частью "войны культур" в России.
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Дмитрий Кузнецов , РИА Новости , New York Times , Происшествия , Криминал , Краснодар
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