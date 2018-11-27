Мужчина в Подмосковье до смерти избил свою 80-летнюю мать

Тело 80-летней женщины обнаружили 24 ноября в квартире в Солнечногорском районе. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не выявили. Судебно-медицинское исследование показала, что смерть пенсионерки наступила в результате черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга.

Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 48-летний сын погибшей. На допросе он сообщил следователю, что преступление совершил в ходе внезапной ссоры.

Против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В ближайшее время следствие решит вопрос об аресте фигуранта.