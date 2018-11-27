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Мужчина в Подмосковье до смерти избил свою 80-летнюю мать 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в избиении до смерти собственной матери, сообщает Агентство "Москва".
Тело 80-летней женщины обнаружили 24 ноября в квартире в Солнечногорском районе. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не выявили. Судебно-медицинское исследование показала, что смерть пенсионерки наступила в результате черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга.
Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 48-летний сын погибшей. На допросе он сообщил следователю, что преступление совершил в ходе внезапной ссоры.
Против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В ближайшее время следствие решит вопрос об аресте фигуранта.
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АГН "Москва" , Происшествия , Криминал , Московская область , Солнечногорск
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