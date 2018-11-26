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У северных Курил произошло землетрясение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в понедельник, 26 ноября, у северных Курил, сообщили в сахалинском филиале геофизической службы Российской академии наук.
Уточняется, что землетрясение зарегистрировали в 16.20 по местному времени (08.20 мск) в Тихом океане у Курил. Эпицентр находился в точке с координатами 50,1 северной широты и 156,8 восточной долготы — в 83 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска, передает РИА «Новости».
Глубина гипоцентра составила 38 километра, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Уточняется, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 3 балла.
В конце прошлого года российские сейсмологи подтвердили, что вероятность мощного землетрясения в Японии и на Курилах, спрогнозированная японскими учеными в ближайшие 30 лет, велика, но сроки могут сдвигаться.
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Елена Семенова , РАН , РИА Новости , Происшествия
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