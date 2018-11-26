Шубу за 150 тысяч рублей украли у женщины в контактном зоопарке

В контактном зоопарке на Пресненской набережной в центре столицы у женщины украли шубу стоимостью 150 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию обратилась женщина 1990 года рождения и сообщила, что у нее украли шубу в контактном зоопарке, расположенном по адресу: Пресненский вал, дом 2.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данному адресу, согласно данным из открытых источников, находится торговый центр "Афимолл Сити", при котором работает контактный зоопарк под названием "Погладь енота".

Ранее сообщалось, что женщина обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли в ресторане в центре столицы кольцо за 170 тысяч долларов.