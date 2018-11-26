Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шубу за 150 тысяч рублей украли у женщины в контактном зоопарке 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В контактном зоопарке на Пресненской набережной в центре столицы у женщины украли шубу стоимостью 150 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В полицию обратилась женщина 1990 года рождения и сообщила, что у нее украли шубу в контактном зоопарке, расположенном по адресу: Пресненский вал, дом 2.
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данному адресу, согласно данным из открытых источников, находится торговый центр "Афимолл Сити", при котором работает контактный зоопарк под названием "Погладь енота".
Ранее сообщалось, что женщина обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли в ресторане в центре столицы кольцо за 170 тысяч долларов.
Москва24: последние новости
Пакеты с фрагментами тела нашли в столичном парке Москвич лишился пальцев из-за взрыва петарды Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась
МВД , АГН "Москва" , Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове397
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе164
Первая кровь в Азовском море124
Дело дознавательницы попросили прекратить81
«Мальчики ржали у гроба»58
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:59
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Армия Оружие
00:58
На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ
Происшествия
00:13
Опубликовано видео задержанных ФСБ кораблей ВМС Украины
Происшествия
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
03:41
Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение