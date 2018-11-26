Адвокат обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского в Башкирии попросил прекратить дело

Защита бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, которого следственные органы подозревают в участии в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, ходатайствовала об его освобождении и прекращении уголовного преследования. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат экс-полицейского Ренат Амирханов.

"Мы подали следователю ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью. В этом же ходатайстве заявили об освобождении из-под ареста", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех суток, после чего органы следствия должны сообщить адвокатам о принятом решении.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По делу проходят: 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук . Фигурантам предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело из-за изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Они уволены из органов внутренних дел и арестованы по решению суда до 31 декабря.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.