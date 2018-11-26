Защита бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, которого следственные органы подозревают в участии в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, ходатайствовала об его освобождении и прекращении уголовного преследования. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат экс-полицейского Ренат Амирханов.
"Мы подали следователю ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью. В этом же ходатайстве заявили об освобождении из-под ареста", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех суток, после чего органы следствия должны сообщить адвокатам о принятом решении.
По версии следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По делу проходят: 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Фигурантам предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело из-за изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Они уволены из органов внутренних дел и арестованы по решению суда до 31 декабря.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.
Ранее адвокат Аслям Халиков, который представляет интересы одного из фигурантов дела, рассказал ТАСС, что защита обвиняемых имеет ряд доказательств об отсутствии двух бывших полицейских на месте преступления в указанное потерпевшей время и будет настаивать на освобождении их из— под стражи. В следственном управлении СК РФ по Башкирии, в свою очередь, считают информацию о наличии алиби у обвиняемых "способом защиты от предъявленных обвинений". Адвокат потерпевшей назвала информацию об алиби "мышиной возней".