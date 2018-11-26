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Китаец напал с отверткой на людей 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Petar Kujundzic / Reuters
Мужчина с отверткой напал на людей в китайском городе Циндао (провинция Шаньдун). Об этом сообщило местное Управление общественной безопасности, передает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 ноября. Вооруженный инструментом китаец напал на людей на территории Шаньдунского научно-технического университета и прилегающего жилого комплекса. В результате шесть человек получили ранения, их доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, один из них погиб.
Как отмечается, атаку совершил 49-летний местный житель по фамилии Чжан. Он нанес удары двум охранникам, уборщику, преподавателю вуза и двум членам его семьи. Мужчина был задержан на месте. О его мотивах не сообщается, ведется расследование.
22 ноября сообщалось о мужчине в китайской провинции Ляонин, который въехал на машине в толпу возле начальной школы и задавил пять детей.
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Происшествия , Азия , В мире , Криминал , Циндао
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