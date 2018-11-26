В Новой Зеландии вновь обнаружили упаковку клубники с иглами внутри

Упаковка клубники с иглами внутри второй раз за последние два месяца обнаружена в Новой Зеландии . Плоды были приобретены в одном из супермаркетов города Джеральдин на Южном острове , сообщает новостной портал NewsHab.

Как уточнили в министерстве по делам промышленности Новой Зеландии, полиция страны начала уголовное расследование происшествия. "На данном этапе нет никаких оснований полагать, что мы имеем дело с чем-то большим, чем единичный случай", — отметили в ведомстве, призвав новозеландцев сохранять спокойствие. Магазин, где были приобретены плоды, в качестве меры предосторожности убрал с полок всю клубнику, добавляет портал.

23 сентября после серии аналогичных происшествий в Австралии иглы в клубнике были впервые обнаружены в Новой Зеландии. 11 ноября по подозрению в нескольких эпизодах умышленной порчи продуктов была арестована 50-летняя Ми Ут Чинь, и днем позже она предстала перед судом Брисбена. 22 ноября, во время второго слушания, суд отпустил Ми Ут Чинь под залог, назначив следующее слушание по делу на 17 декабря.

Расследование инцидентов с иглами в ягодах и фруктах началось 13 сентября, после того как на территории штата Квинсленд было зафиксировано несколько случаев обнаружения иголок в клубнике, реализуемой в магазинах. Позже иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах.

20 сентября власти страны ужесточили наказание за "продуктовый саботаж" — умышленное повреждение продуктов, — увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет. По данным Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов Австралии, в результате кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 млн австралийских долларов ($115,8 млн).