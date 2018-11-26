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На Байкале ищут пропавший катер с людьми 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
В Иркутской области на озере Байкал спасатели ищут катер с четырьмя пассажирами, перевернувшийся во время шторма.
По предварительным данным, опрокидывание плавсредства произошло в минувшее воскресенье, 25 ноября, поздно вечером в условиях штормового ветра, передает ТАСС. О случившемся успел сообщить по телефону один из пассажиров. Позднее никто из находившихся на борту катера мужчин на связь не выходил.
В район исчезновения людей направлена группа спасателей из поселка Сахюрта. Работы осложнял ветер скоростью более 35 метров в секунду и метель. В понедельник к месту ЧП вышел еще один катер со спасателями, вертолет Ми-8 МЧС России находится в готовности к вылету.
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МЧС , ИТАР-ТАСС , Происшествия , Иркутская Область
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