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В Киеве сожгли авто с дипломатическими номерами РФ 

Рамблер 5 часов назад
Киевляне, протестовавшие против «агрессии» России в Азовском море, сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами, сообщает «Украинская правда».
Накануне в Азовском море Федеральной службой безопасности РФ со стрельбой были задержаны три корабля ВМС Украины, незаконно пересекшие границу России.
Вечером киевляне вышли на акцию протеста против «агрессии» России к зданию ее посольства. В ходе мероприятия протестующие подожгли автомобиль «Фольксваген», который был припаркован примерно в одном километре от здания диппредставительства.
По данным «Украинской правды», сочетание букв и цифр на госзнаке сгоревшего «Фольксвагена», «DP 001 019», принадлежит российским дипломатическим представительствам, штатным консульским учреждениям и их дипломатическому персоналу.
Пожар, охвативший автомобиль, был потушен прибывшими на место пожарными.
VolksWagen , Украинская правда , Происшествия , Видео
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