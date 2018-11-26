В Киеве сожгли авто с дипломатическими номерами РФ

Киевляне, протестовавшие против «агрессии» России в Азовском море, сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами, сообщает « Украинская правда ».

Накануне в Азовском море Федеральной службой безопасности РФ со стрельбой были задержаны три корабля ВМС Украины , незаконно пересекшие границу России.

Вечером киевляне вышли на акцию протеста против «агрессии» России к зданию ее посольства. В ходе мероприятия протестующие подожгли автомобиль «Фольксваген» , который был припаркован примерно в одном километре от здания диппредставительства.

По данным «Украинской правды», сочетание букв и цифр на госзнаке сгоревшего «Фольксвагена», «DP 001 019», принадлежит российским дипломатическим представительствам, штатным консульским учреждениям и их дипломатическому персоналу.

Пожар, охвативший автомобиль, был потушен прибывшими на место пожарными.