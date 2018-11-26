В Москве на станции метро «Полежаевская» произошла массовая драка

"Около 22:00 мск поступила информация о конфликте переросшим в потасовку между двумя группами молодых людей на станции метро "Полежаевская". Примерно десять участников конфликта доставлены в отделы полиции для разбирательства", — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в конфликте принимали участие иностранные граждане. "Серьезных травм ни у кого нет", — уточнил собеседник агентства.