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В Москве на станции метро «Полежаевская» произошла массовая драка 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Десять человек задержаны после драки на станции метро "Полежаевская" столичной подземки, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"Около 22:00 мск поступила информация о конфликте переросшим в потасовку между двумя группами молодых людей на станции метро "Полежаевская". Примерно десять участников конфликта доставлены в отделы полиции для разбирательства", — сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в конфликте принимали участие иностранные граждане. "Серьезных травм ни у кого нет", — уточнил собеседник агентства.
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МВД , ИТАР-ТАСС , Происшествия , Москва
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