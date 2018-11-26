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Уральский охотник выследил и спас сбежавших в лес детей 

Lenta.ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: V-kurse.ru
В Пермском крае охотник выследил и спас двоих потерявшихся в лесу мальчиков 10 и 13 лет, передает Ura.ru в понедельник, 26 ноября.
«Младший был без сил совсем. Охотник нес на руках. Потом выводили охотника на просеку к машинам. У него, кроме фонарика и рации, ничего не было. После дети были переданы скорой», — рассказала изданию активистка организации «Поиск пропавших детей-Пермь и Пермский край» Елена Неволина.
В воскресенье, 25 ноября, в районе Култаевского сельского поселения двое детей, приехавших туда с экскурсией, убежали в лес, а затем потерялись там. Выяснилось, что мальчики нашли реку и решили идти вдоль берега. Там их следы и места кратковременных стоянок обнаружил охотник, который смог сориентировать поисковую группу.
Поисковики догнали детей неподалеку от поселка Юг в третьем часу ночи, 26 ноября. К тому моменту они прошли уже около 20 километров.
В августе прошлого года красноярский полицейский спас двоих детей пяти и восьми лет, оказавшихся на плоту посреди Ангары. Мужчина несколько километров гнался за ними на весельной лодке и пересадил к себе.
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Елена Неволина , Происшествия , Общество , Пермский Край
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