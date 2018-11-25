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Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавательницы обратились к Путину 

Рамблер 42 минуты назад
Адвокаты уфимских полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Они считают, что расследование ведется необъективно, их аргументы, свидетельствующие об алиби двух обвиняемых, следствие в расчет не принимает, пишет «МК».
Напомним, что 51-летний глава ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы, следователя-дознавателя.
В своем письме адвокаты отмечают, что в заключении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей не упоминаются явные следы именно сексуального насилия. А имеющиеся следы повреждений могли появиться из-за неоднократного падения потерпевшей с лестницы и в результате драки с другой присутствовавшей там женщиной. Тем более, что она выпила около 500 г виски. Следов, которые свидетельствовали бы о насильственных половых актах с тремя обвиняемыми произведенных весьма жестоким способом, не имеется.
Дознавательница рассказала все
Потерпевшая, как отмечают адвокаты, обратилась в следственные органы с заявлением об изнасиловании лишь вечером следующего дня.
«Следует учитывать, что потерпевшая имеет высшее юридическое образование, расследует уголовные дела, поэтому должна была понимать значение следов изнасилования и необходимость своевременного обращения в правоохранительные органы», — говорится в письме.
Согласно показаниям потерпевшей, насильственные действия в отношении нее начались в 22.40 и завершились примерно в 00.40. Органам следствия были представлены видеоматериалы, свидетельствующие о том, что Галиев покинул место происшествия вместе со своей знакомой около 21.00, в 21.22 он в вошел в кафе «Отдых». Матвеев также уехал вместе с водителем в 22.15, спустя 15 минут он находился во дворе своего дома. Следователи говорят о том, что располагали видеоматериалами с самого начала.
«И какое право имелось у органов следствия заключать их под стражу при наличии доказательств непричастности данных лиц к происшествию?» — задаются вопросом адвокаты.
Они считают, что доказательства того, что двое обвиняемых отсутствовали на месте происшествия, органы СК РФ игнорируют. Исходя из этого, адвокаты обвиняемых считают, что офицеров полиции «держат под арестом незаконно и без каких-либо оснований».
Адвокаты задержанных уже оставили заявления об их освобождении из-под стражи. Решение по их ходатайству должно быть принято в срок от 3 до 10 дней. По словам адвоката Матвеева Асляма Халикова, после этого защита намерена ходатайствовать о прекращении дела.
Адвокат потерпевшей девушки юрист Ирина Валиева отказывается что-либо комментировать, пока идет следствие.
Комментарии27
Эдуард Матвеев , Александр Бастрыкин , Павел Яромчук , Владимир Путин , СКР , МВД , Происшествия , Салават
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