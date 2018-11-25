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На Украине с аэродрома похитили самолет Ан-2 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине неизвестные похитили самолет с территории бывшего аэродрома, сообщает "Инфореактор".
Как стало известно, самолет Ан-2 был похищен с территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины. Сообщается, что похитители также забрали с собой шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель.
В настоящий момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "кража". Похитителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемых.
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МВД , Происшествия , В мире , Криминал , Украина
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