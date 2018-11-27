На границе Украины и Польши начались столкновения дальнобойщиков и протестующих

Дальнобойщики и протестующие украинцы начали вступать в столкновения друг с другом на пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей . Об этом УНН рассказали в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины

«Начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины палят», — сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

25 ноября на Украине вступили в силу законы о росте акциза на легковые автомобили и штрафов за нарушения при ввозе в страну автомобилей из других стран. В тот же день несколько пропускных пунктов на Украине были перекрыты протестующими, недовольными законами.

В результате на КПП образовались пробки. По словам Натальи Непряхиной, на выезде с пункта «Ягодин» скопилось 300 грузовиков, на въезд — еще примерно 50.

Ранее правоохранительные органы Украины возбудили по факту блокирования транспортных коммуникаций на КПП «Ягодин» уголовное дело по соответствующей статье, а также по статье «Групповое нарушение общественного порядка».