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На границе Украины и Польши начались столкновения дальнобойщиков и протестующих 

Рамблер + ещё 28 2 часа назад
Дальнобойщики и протестующие украинцы начали вступать в столкновения друг с другом на пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. Об этом УНН рассказали в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
«Начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины палят», — сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.
25 ноября на Украине вступили в силу законы о росте акциза на легковые автомобили и штрафов за нарушения при ввозе в страну автомобилей из других стран. В тот же день несколько пропускных пунктов на Украине были перекрыты протестующими, недовольными законами.
Украинские автомобилисты объявили бессрочную акцию протеста
В результате на КПП образовались пробки. По словам Натальи Непряхиной, на выезде с пункта «Ягодин» скопилось 300 грузовиков, на въезд — еще примерно 50.
Ранее правоохранительные органы Украины возбудили по факту блокирования транспортных коммуникаций на КПП «Ягодин» уголовное дело по соответствующей статье, а также по статье «Групповое нарушение общественного порядка».
Комментарии80
Происшествия , Видео , В мире , Польша
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