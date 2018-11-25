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На границе Украины и Польши начались потасовки между дальнобойщиками и протестующими 

ТК «Звезда» + ещё 26 25 ноября 2018
Столкновения происходят между митингующими владельцами автомобилей на иностранных номерах и дальнобойщиками на пункте пропуска «Ягодин» на границе Польши и Украины.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией («евробляхеры») устроили массовую драку у автомобильного пропускного пункта «Ягодин» на границе Польши и Украины.
Потасовка произошла после того, как грузовик попытался прорвать блокаду. Участники акции протеста владельцев авто на еврономерах в течение получаса пропускали всего по три фуры с обеих сторон границы. Один из водителей не выдержал и решил проехать вне очереди.
В автовладельца протестующие стали кидаться шинами, а он, в свою очередь, с криками «Я вас всех порежу!» совершил наезд на толпу. В этот момент вмешалась полиция, участников драки удалось разнять. Грузовику удалось прорваться через границу, за ним проехали еще пять фур, пишет «Волынь.24».
Напомним, протестные акции «евробляхеров» проходят более, чем в 20 регионах Украины. В них участвуют тысячи граждан. В связи с этим движение транспорта по большей части затруднено на въездах и выездах из крупных областных центров.
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Происшествия , Видео , В мире , Польша
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