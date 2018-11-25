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В Бразилии при крушении вертолета погибли шесть человек 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © Fotolia / ju_skz
Четыре пассажира и два члена экипажа погибли в результате крушения вертолета в субботу вечером в штате Сан-Паулу в Бразилии, сообщает телеканал Telesur.
Вертолет, принадлежавший фармацевтической корпорации Crisália, вылетел в субботу из города Итапира в штате Сан-Паулу и направлялся в Кампус-ду-Жордау.
"В результате несчастного случая погибли шесть человек, среди которых было четыре пассажира и два члена экипажа", — приводит телеканал слова пресс-секретаря пожарной службы города Кампус-ду-Жордау.
Причины падения и личности погибших пока не установлены.
По данным местных властей, пожарные прибыли на место происшествия, когда поймали радиосигнал вертолета, благодаря которому смогли определить его местоположение, сообщает телеканал.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , Бразилия
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