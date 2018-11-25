Полиция проверяет информации о краже кольца стоимостью 170 тыс. долларов (более 11 млн рублей) у посетительницы ресторана Bocconcino.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже украшения, которое она оставила в пятницу, 23 ноября около 19:00 на столе в ресторане в центре Москвы. По словам заявительницы, материальный ущерб составил около 170 тыс. долларов.
«Инцидент произошел по адресу: Страстной бульвар, дом 7. В настоящее время полиция проводит проверку», — сообщили в воскресенье Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.