У посетительницы московского ресторана украли кольцо за 11 миллионов рублей

Полиция проверяет информации о краже кольца стоимостью 170 тыс. долларов (более 11 млн рублей) у посетительницы ресторана Bocconcino.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже украшения, которое она оставила в пятницу, 23 ноября около 19:00 на столе в ресторане в центре Москвы. По словам заявительницы, материальный ущерб составил около 170 тыс. долларов.