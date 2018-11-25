В Подмосковье зоозащитники спасли 40 собак

Животных обнаружили на агрофирме в Островцах Раменского района

По утверждению общественников, собак якобы отлавливали живущие там гастарбайтеры из азиатских стран, чтобы потом их съесть.

По данным телеканала «Москва 24», животные были посажены на короткие цепи, на шеях у них были проволоки, некоторые были истощены. Сообщается, что там были не только бездомные собаки, но и домашние породистые питомцы, вероятно, их похитили.

Зоозащитники вызвали полицию, чтобы попасть на территорию агрокомплекса. Активисты забрали собак, разместили их в приюты. При этом в администрации Островцов журналистам сообщили, что жалоб о жестоком обращении с животными к ним не поступало.