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ФСБ России назвала причину украинской провокации 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ФСБ России называет провокацией заход трех кораблей ВМС Украины в территориальные воды РФ, и считает её целью создание конфликтной ситуации в регионе.
«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины», — приводит ТАСС слова из сообщения Центра общественных связей ФСБ.
Ранее News.ru сообщал, что украинские корабли подойдут к Керченскому проливу со стороны Чёрного моря примерно в 12:00−12:30 по московскому времени. В территориальные воды РФ вошли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск». Снимки, на которых они запечатлены, появились в Сети.
Также в пресс-службе ВМС Вооружённых сил Украины заявили, что российский корабль протаранил украинский буксир.
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ФСБ , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС , Происшествия
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