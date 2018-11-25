ФСБ России назвала причину украинской провокации

ФСБ России называет провокацией заход трех кораблей ВМС Украины в территориальные воды РФ , и считает её целью создание конфликтной ситуации в регионе.

«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины», — приводит ТАСС слова из сообщения Центра общественных связей ФСБ.

Ранее News.ru сообщал, что украинские корабли подойдут к Керченскому проливу со стороны Чёрного моря примерно в 12:00−12:30 по московскому времени. В территориальные воды РФ вошли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск». Снимки, на которых они запечатлены, появились в Сети.

Также в пресс-службе ВМС Вооружённых сил Украины заявили, что российский корабль протаранил украинский буксир.