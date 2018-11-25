Невеста умерла перед свадьбой из-за ринопластики

Риелтор из Далласа Лаура Авила скончалась, не приходя в сознание, из-за осложнений, которые возникли после пластической операции.

Laura Avila: A Dallas realtor deis after receiving plastic surgery https://t.co/Q6OXB95hv2 pic.twitter.com/pgOfeqaKxs— infowe (@infowe) 25 ноября 2018 г.

Родным девушки пришлось перевести её из больницы в хоспис, где она и умерла, сообщает TMZ. По данным Daily Mail, девушка перед свадьбой захотела исправить форму носа. Однако из-за высокой стоимости услуги в США, Авила вместе с женихом отправилась в Мексику, где стоимость операции была примерно в три раза меньше.

Ранее News.ru сообщал, что медикам республиканской клинической больницы (РКБ) в Кабардино-Балкарии удалось извлечь из груди пациента пулю, которая находилась там почти 30 лет. Врачи прооперировали мужчину и после консервативной терапии выписали.