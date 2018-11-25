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Появились фото украинских кораблей-нарушителей
Появились фото украинских кораблей-нарушителей

Невеста умерла перед свадьбой из-за ринопластики 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Риелтор из Далласа Лаура Авила скончалась, не приходя в сознание, из-за осложнений, которые возникли после пластической операции.
Родным девушки пришлось перевести её из больницы в хоспис, где она и умерла, сообщает TMZ. По данным Daily Mail, девушка перед свадьбой захотела исправить форму носа. Однако из-за высокой стоимости услуги в США, Авила вместе с женихом отправилась в Мексику, где стоимость операции была примерно в три раза меньше.
Ранее News.ru сообщал, что медикам республиканской клинической больницы (РКБ) в Кабардино-Балкарии удалось извлечь из груди пациента пулю, которая находилась там почти 30 лет. Врачи прооперировали мужчину и после консервативной терапии выписали.
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