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Появились фото украинских кораблей-нарушителей
Появились фото украинских кораблей-нарушителей

В Балашихе горит строительный рынок 

ТАСС + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Строительный рынок горит в Балашихе на площади 450 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
"В 09:04 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, Носовихинское шоссе, владение 4, территория строительного рынка. Горит ангар для хранения стройматериалов по всей площади — 450 кв. м", — сказали в ведомстве.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности, его тушат 59 человек и 17 единиц техники.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Пожары , Балашиха
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