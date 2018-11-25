В Балашихе горит строительный рынок

Строительный рынок горит в Балашихе на площади 450 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 09:04 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, Носовихинское шоссе, владение 4, территория строительного рынка. Горит ангар для хранения стройматериалов по всей площади — 450 кв. м", — сказали в ведомстве. 🔥 В подмосковной Балашихе горит строительный рынок "Никольский". #Балашихаhttps://t.co/v1BSeAzGFU pic.twitter.com/i0FN9aKlhE— Москвич (@M0SKVICH) 25 ноября 2018 г.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, его тушат 59 человек и 17 единиц техники.