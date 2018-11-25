Мужчина бросил в соперника гранату у ресторана в Северной Осетии

Северной Осетии был задержан мужчина, который бросил гранату в своего противника во время драки рядом с рестораном, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Управления Росгвардии по РСО-Алания. "Поступило сообщение о драке возле ресторана на проспекте Мира … как установили правоохранители, между посетителями произошел конфликт, который уже на улице перерос в драку. В ходе ссоры один из драчунов бросил предмет, похожий на гранату, в своего оппонента, но боеприпас не взорвался", — сказали в Росгвардии. Сообщается, что граната была обследована и обезврежена, после чего передана следственно-оперативной группе регионального МВД