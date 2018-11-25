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Появились фото украинских кораблей-нарушителей
Появились фото украинских кораблей-нарушителей

Мужчина бросил в соперника гранату у ресторана в Северной Осетии 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Северной Осетии был задержан мужчина, который бросил гранату в своего противника во время драки рядом с рестораном, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Управления Росгвардии по РСО-Алания.
"Поступило сообщение о драке возле ресторана на проспекте Мира … как установили правоохранители, между посетителями произошел конфликт, который уже на улице перерос в драку. В ходе ссоры один из драчунов бросил предмет, похожий на гранату, в своего оппонента, но боеприпас не взорвался", — сказали в Росгвардии.
Сообщается, что граната была обследована и обезврежена, после чего передана следственно-оперативной группе регионального МВД.
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МВД , РИА Новости , Происшествия , Республика Северная Осетия — Алания
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