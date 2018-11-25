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Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии 

Lenta.ru + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Хакасии пропали четыре туриста, которые катались на снегоходах. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.
ЧП случилось вечером в субботу, 24 ноября, в поселке Приисковый Орджоникидзевского района. О пропаже сообщил местный житель, который сдавал туристам жилье.
«Поисковые работы проводят восемь спасателей и две единицы техники. На помощь привлечены волонтеры на снегоходах. Использовать авиацию не позволяют сложные погодные условия — сильный ветер. По предварительной информации, двое из пропавших — жители Красноярского края», — говорится в сообщении МЧС.
Ровно неделю назад в той же местности потерялись двое туристов на снегоходах также из Красноярского края. Переночевав в тайге, они смогли самостоятельно выйти на обратный маршрут.
В июле в Сочи подросток из Новосибирской области пропал во время спуска с горы Фишт в Краснодарском крае, куда отправился в поход с другими детьми и тремя взрослыми. Мальчика нашли мертвым спустя несколько дней.
В том же месяце два альпиниста из России совершали восхождение на вершину Латок в Пакистане. Один сорвался с горы и погиб, второго удалось спасти. Вертолеты долго не могли добраться до россиянина из-за плохих метеоусловий, в итоге альпиниста доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Комментарии
МЧС , Происшествия , Республика Хакасия
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