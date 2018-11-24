Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за оборот наркотиков

Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.

По информации издания, местная полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года после того, как та получила в отделении почты посылку из Германии , в которой содержалось около 700 граммов экстази.

"Я признаю свою ответственность за контрабанду наркотиков, но я была введена в заблуждение и обманута", — приводит издание слова Николаенко.

Россиянка считает, что ее подставили, поскольку она не знала, что находится в коробке, которую ее попросили получить в почтовом отделении.

Отмечается, что посылка была отправлена на имя молодого человека по имени Николай, который попросил Николаенко забрать коробку с почты и оставить ее возле мусорной корзины недалеко от местного ресторана. Девушка сообщила, что с Николаем она познакомилась в ресторане в декабре прошлого года, когда находилась во Вьетнаме в качестве туриста.