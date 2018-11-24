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Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за оборот наркотиков 

РИА Новости + ещё 6 32 минуты назад
Фото: Reuters
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
По информации издания, местная полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года после того, как та получила в отделении почты посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов экстази.
"Я признаю свою ответственность за контрабанду наркотиков, но я была введена в заблуждение и обманута", — приводит издание слова Николаенко.
Россиянка считает, что ее подставили, поскольку она не знала, что находится в коробке, которую ее попросили получить в почтовом отделении.
Отмечается, что посылка была отправлена на имя молодого человека по имени Николай, который попросил Николаенко забрать коробку с почты и оставить ее возле мусорной корзины недалеко от местного ресторана. Девушка сообщила, что с Николаем она познакомилась в ресторане в декабре прошлого года, когда находилась во Вьетнаме в качестве туриста.
В мае суд во Вьетнаме вынес пожизненный приговор россиянке Марии Дапирке. Она была арестована вьетнамскими властями в августе 2014 года. В двойном дне ее чемодана по прилету из Сингапура таможенники в аэропорту Хошимина обнаружили около 3 килограмма кокаина. По вьетнамским законам попытка контрабанды тяжелых наркотиков — кокаина и героина — в количестве более 100 граммов может караться смертной казнью. Защита настаивала, что чемодан Мария привезла по просьбе своего друга из Нигерии и якобы не знала, что там наркотики.
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Мария Дапирка , Почта России , Происшествия , Криминал , Вьетнам , Хошимин
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