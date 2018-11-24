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Россию сделали виновной в еще одной трагедии
Россию сделали виновной в еще одной трагедии

При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
При пожаре в частном доме в селе Западновка Городищенского района Волгоградской области погибли бабушка и её внук, ещё один ребёнок может находиться под завалами.
«В ходе тушения обнаружены останки хозяйки жилища и ее внука. По данному факту территориальным подразделением Следственного комитета России организована доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального СК.
Предпринимаются меры к отысканию останков второго ребёнка.
Отмечается, что работы осложняются обрушением крыши дома.
Ранее СК возбудил дело после гибели четырёх детей при пожаре в Туле.
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СКР , Происшествия , Волгоград , Волгоградская Область
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