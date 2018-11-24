При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук

Ранее СК возбудил дело после гибели четырёх детей при пожаре в Туле.

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