При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук 

При пожаре в частном доме в селе Западновка Городищенского района Волгоградской области погибли бабушка и её внук, ещё один ребёнок может находиться под завалами.
«В ходе тушения обнаружены останки хозяйки жилища и ее внука. По данному факту территориальным подразделением Следственного комитета России организована доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального СК.
Предпринимаются меры к отысканию останков второго ребёнка.
Отмечается, что работы осложняются обрушением крыши дома.
Ранее СК возбудил дело после гибели четырёх детей при пожаре в Туле.