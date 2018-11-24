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На Урале школьник застрелил сверстника из-за шутки 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: CC0 / byrev / Double
Школьник в поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области застрелил своего сверстника из охотничьего ружья, следователи возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального управления СК РФ Максим Чалков.
Ранее местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в ходе ссоры между двумя подростками из-за шуток в адрес одного из них. Когда школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, он достал охотничье ружье и, по данным СМИ, выстрелил в знакомого.
Как сообщили в региональном СУ СК, по данному факту следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.
"Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь", — сказал собеседник агентства.
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Максим Чалков , СКР , РИА Новости , Происшествия , Верхняя Синячиха , Свердловская Область
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