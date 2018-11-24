На Урале школьник застрелил сверстника из-за шутки

Ранее местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в ходе ссоры между двумя подростками из-за шуток в адрес одного из них. Когда школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, он достал охотничье ружье и, по данным СМИ, выстрелил в знакомого.

Как сообщили в региональном СУ СК, по данному факту следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.