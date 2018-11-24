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В Подмосковье подожгли дом главы Федерации автовладельцев России 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье полностью сгорел дом Главы Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, сообщил руководитель организации в социальных сетях. Строение полностью уничтожено огнем. Сгорели почти все документы, а сам дом не был застрахован — его построили в октябре текущего года.
Открытый источник
Канаев и пожарный надзор уже выдвинули первое предположение о причине случившегося — поджог. Об этом говорят и соседи. Есть мнение, что пожар случился из-за того, что под конек крыши кто-то бросил горючее вещество. В доме не было потенциальных источников огня — он был «законсервирован» к зиме. Канаев перекрыл электричество и еще не привез газовый баллон. Проводится расследование.
Вести Подмосковья: последние новости
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Сергей Канаев , Происшествия , Московская область
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