CBS: в Сан-Франциско паром врезался в причал

Как он отмечает, на борту находились 53 пассажира, двое получили травмы. По какой причине произошел инцидент, пока не уточняется. Компания-владелец парома начала расследование. В частности, будут проведены проверки, чтобы установить, не употребляли ли члены команды алкоголь или наркотики.

Паром и причал получили повреждения.