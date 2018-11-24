Паром врезался в пятницу в причал в порту города Сан-Франциско (штат Калифорния), пострадали два человека. Об этом сообщил местный филиал телеканала CBS.
Ferry crash @ ferry building @KTVU @kron4news pic.twitter.com/o8JQK1e8yq— Tiffany (@verytiffany) 23 ноября 2018 г.
Как он отмечает, на борту находились 53 пассажира, двое получили травмы. По какой причине произошел инцидент, пока не уточняется. Компания-владелец парома начала расследование. В частности, будут проведены проверки, чтобы установить, не употребляли ли члены команды алкоголь или наркотики.
Паром и причал получили повреждения.