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CBS: в Сан-Франциско паром врезался в причал 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр видео
Паром врезался в пятницу в причал в порту города Сан-Франциско (штат Калифорния), пострадали два человека. Об этом сообщил местный филиал телеканала CBS.
Как он отмечает, на борту находились 53 пассажира, двое получили травмы. По какой причине произошел инцидент, пока не уточняется. Компания-владелец парома начала расследование. В частности, будут проведены проверки, чтобы установить, не употребляли ли члены команды алкоголь или наркотики.
Паром и причал получили повреждения.
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CBS , Происшествия , Сан-Франциско
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