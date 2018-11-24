Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины.
Украинский суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.
В интервью порталу Украина.ру, отвечая на вопрос о том, говорят ли ему что-нибудь следователи о возможности проведения обмена на кого-нибудь, Вышинский заявил: "Следователи ничего не говорят — в Херсоне ничего не решается".
"Все было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике — "по-быстрому" ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как — похоже, не очень понимают", — сказал журналист.
По его словам, "обвинения абсурдны, факты подобран манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права".
"Я об этом говорю на каждом судебном заседании по продлению мне срока содержания и на каждой апелляции. Судьи слушают, кивают головами, но на зачтении очередного решения о продлении моего тюремного заключения отводят глаза и "набрасывают" очередные 60 суток в тюрьме", — отметил он.
"При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается — хотят депутаты закрыть два канала новостей, госизмена как статья УК выходит в топы правоприменения", — подчеркнул он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.