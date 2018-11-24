Вышинский предположил, кем было организовано его задержание

Украинский суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.

В интервью порталу Украина.ру, отвечая на вопрос о том, говорят ли ему что-нибудь следователи о возможности проведения обмена на кого-нибудь, Вышинский заявил: "Следователи ничего не говорят — в Херсоне ничего не решается".

"Все было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике — "по-быстрому" ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как — похоже, не очень понимают", — сказал журналист.

По его словам, "обвинения абсурдны, факты подобран манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права".

"Я об этом говорю на каждом судебном заседании по продлению мне срока содержания и на каждой апелляции. Судьи слушают, кивают головами, но на зачтении очередного решения о продлении моего тюремного заключения отводят глаза и "набрасывают" очередные 60 суток в тюрьме", — отметил он.

"При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается — хотят депутаты закрыть два канала новостей, госизмена как статья УК выходит в топы правоприменения", — подчеркнул он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину . Он также заявил, что откажется от украинского гражданства

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.