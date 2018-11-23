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Наркодилера-«Халка» с огромной шеей снова арестовали 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Фото: Lee County Sheriff's Office
Полицейские снова арестовали американца Чарльза Диона Макдауэлла (Charles Dion McDowell), чья массивная шея вызвала бурю эмоций и шуток в социальных сетях. Об этом сообщает The Mirror.
На этот раз 31-летнего мужчину задержали в Алабаме. Его подозревают в вождении автомобиля без прав, езде по встречной полосе и хранении марихуаны. Неизвестно, был ли Макдауэлл выпущен под залог или числился в тюрьме после его предыдущего нарушения закона.
За две недели до последнего инцидента Макдауэлла арестовали флоридские стражи правопорядка. Тогда они обвинили его в хранении различных видов наркотиков, но мужчина попытался сбежать от правосудия.
Вскоре после попытки побега местные полицейские опубликовали фото задержанного на странице округа в Facebook. На вирусном снимке можно было заметить, что у Макдауэлла огромная шея: комментаторы отметили, что он напоминает популярного героя комиксов.
Юзеры шутили, что арестанта сфотографировали в момент превращения в Халка, однако рассердилась на полицейских только его шея.
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