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В Белгороде проверят данные об избиении врача 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие проверяет информацию об избиении пьяным жителем Белгорода врача скорой помощи, которая помогала его 11-месячному ребенку, сообщает региональное управление СК РФ.
Информация об инциденте сначала появилась на Telegram-канале Белгород №1. По его данным, в ночь на 22 ноября бригада "скорой" прибыла на вызов к 11-месячному ребенку в дом на улице Губкина. Со слов врача, во время оказания помощи малышу пьяный отец ребенка оскорблял врачей, матерился, а на просьбу вести себя адекватно ударил медработника. Вызванные сотрудники полиции забрали мужчину в отдел, а пострадавшая ушла на больничный.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по публикации в сети интернет о факте применения насилия к врачу скорой помощи", — говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Комментарии
СКР , Происшествия , Криминал , Белгород
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