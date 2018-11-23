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В Омске неизвестный поджег дверь мэрии 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный вечером в пятницу поджег дверь мэрии Омска, полиция проводит проверку.
"Сегодня в 19.20 (16.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный повредил дверь административного здания на улице Гагарина. Пострадавших нет. Проводится проверка", — сообщило в пятницу в УМВД по Омской области.
Портал "НГС. Омск" со ссылкой на мэрию уточняет, что неизвестный подошел к двери администрации города, облил ее горючей жидкостью, поджег и убежал. По данным ресурса, убегая, мужчина уронил или умышленно выбросил паспорт на имя мужчины 1992 года рождения.
На размещенных в СМИ фотографиях видно, что дверь почти не пострадала, повреждено лишь лаковое покрытие.
Получить комментарий городской администрации РИА Новости пока не удалось.
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Новосибирский городской сайт , РИА Новости , Происшествия , Омск
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