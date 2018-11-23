В Омске неизвестный поджег дверь мэрии

Неизвестный вечером в пятницу поджег дверь мэрии Омска , полиция проводит проверку.

"Сегодня в 19.20 (16.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный повредил дверь административного здания на улице Гагарина. Пострадавших нет. Проводится проверка", — сообщило в пятницу в УМВД по Омской области.

Портал "НГС. Омск" со ссылкой на мэрию уточняет, что неизвестный подошел к двери администрации города, облил ее горючей жидкостью, поджег и убежал. По данным ресурса, убегая, мужчина уронил или умышленно выбросил паспорт на имя мужчины 1992 года рождения.

На размещенных в СМИ фотографиях видно, что дверь почти не пострадала, повреждено лишь лаковое покрытие.