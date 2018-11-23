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В Воронежской области судят таджикистанца, не сообщившего о террористе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Таджикистана предстанет перед судом в Воронежской области за то, что не сообщил в правоохранительные органы о своем дяде, воюющем в Сирии на стороне запрещенной в России террористической группировки ИГ*, сообщает в пятницу прокуратура области.
В отношении 25-летнего гражданина Таджикистана Жасурбека Рахимова было возбуждено уголовное дело по статье "несообщение о преступлении". Санкция этой статьи предусматривает до года лишения свободы.
"По версии следствия, Рахимов, проживая на территории Воронежской области в период с июля 2016 года по май 2018 года, достоверно зная, что его дядя, ранее проживавший в Воронеже, выехал на территорию Сирийской арабской республики, где принимает участие в незаконном вооруженном формировании, подконтрольном международной террористической организации "Исламское государство"*, не сообщил об этом в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Воронежской области.
"Уголовное дело направлено в Хохольский районный суд для рассмотрения по существу", — информирует прокуратура.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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ФСБ , Генпрокуратура РФ , Исламское государство , МВД , Происшествия , Воронежская Область , Сирия , Таджикистан
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