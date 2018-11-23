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Депутат спас пытавшегося спрыгнуть из самолёта пассажира 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажир самолета, направлявшегося из Москвы в Кишинев, попытался открыть дверь авиалайнера на высоте 10 тысяч метров.
«Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета», — приводит «Аргументы и факты Молдова» слова депутата парламента Молдавии Григория Новака, возвращавшегося из российской столицы, где находился в составе делегации президента Игоря Додона.
Парламентарий отметил, что пассажир вёл себя неадекватно, требовал открыть деверь и не реагировал на попытки его успокоить. Для того, чтобы предотвратить панику на борту лайнера Новак и летевшие с ним депутаты связали злоумышленника, которого после приземления забрали сотрудники правоохранительных органов.
«Молодцы коллеги», — написал Додон в своём Facebook, комментируя произошедшее.
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Игорь Додон , МВД , Аргументы и Факты , Происшествия , Кишинёв , Москва
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