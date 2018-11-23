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В ФРГ бывшего эсэсовца обвиняют в причастности к убийству 36 тысяч человек 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура в Берлине выдвинула обвинения в причастности к убийству по меньшей мере 36 тысяч человек в отношении 95-летнего бывшего члена СС, экс-охранника концлагеря Маутхаузен во время Второй мировой войны, сообщает таблоид Bild.
​Отмечается, что Вернер Г. работал в подразделении СС, охранявшем концентрационный лагерь Маутхаузен на территории Австрии. По данным издания, сейчас он проживает в Берлине.
Теперь земельный суд Берлина должен принять решение об утверждении обвинительного заключения.
Ранее прокуратура Штутгарта также выдвинула обвинение в причастности к убийству 13 тысяч 335 человек в отношении 94-летнего бывшего члена СС, экс-охранника концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.
В начале мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации.
По данным музейного комплекса, с 1938 по 1945 годы в Маутхаузене погибли около 90 тысяч человек из 70 стран. На сегодняшний день известны имена более 81 тысячи погибших, из них 15 633 — граждане СССР. Больше всего в Маутхаузене погибло граждан Польши.
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Комментарии1
Дмитрий Карбышев , Генпрокуратура РФ , Bild , Происшествия , Австрия , Германия
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