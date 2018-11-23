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В центре Уфы ребенок провалился в колодец 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пятилетний ребёнок, возвращаясь домой из детского сада, провалился в открытый колодец в центр Уфы, он госпитализирован, сообщили в следственном управлении по Башкирии.
Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Пушкина и Новомостовая в пятницу вечером.
"Пятилетний мальчик, возвращаясь домой из детского сада вместе с мамой, упал в открытый колодец, в результате получил телесные повреждения. В настоящее время ребенок госпитализирован", — говорится в сообщении.
Следствие начало проверку.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливается, в чьем ведении находились инженерные сети на данном участке местности, в отношении ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью", — сообщает СК.
Аналогичный инцидент произошел днем ранее в Кемеровской области. Школьник в Гурьевском районе по пути домой решил сократить дорогу и пойти через снег, но упал в запорошенный открытый колодец, мальчика искали всю ночь и нашли только через несколько часов, проводится проверка.
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Происшествия , Уфа
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