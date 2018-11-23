В центре Уфы ребенок провалился в колодец

Пятилетний ребёнок, возвращаясь домой из детского сада, провалился в открытый колодец в центр Уфы , он госпитализирован, сообщили в следственном управлении по Башкирии.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Пушкина и Новомостовая в пятницу вечером.

"Пятилетний мальчик, возвращаясь домой из детского сада вместе с мамой, упал в открытый колодец, в результате получил телесные повреждения. В настоящее время ребенок госпитализирован", — говорится в сообщении.

Следствие начало проверку.

"Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливается, в чьем ведении находились инженерные сети на данном участке местности, в отношении ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью", — сообщает СК.

Аналогичный инцидент произошел днем ранее в Кемеровской области. Школьник в Гурьевском районе по пути домой решил сократить дорогу и пойти через снег, но упал в запорошенный открытый колодец, мальчика искали всю ночь и нашли только через несколько часов, проводится проверка.