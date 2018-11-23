Число жертв взрыва в афганской мечети увеличилось до 27 человек

Число военных, погибших в результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана , увеличилось до 27, а число раненых возросло до 79, передает агентство Пажвак. Взрыв произошел во время джума-намаза (обязательная мусульманская молитва в пятницу) в провинции Хост. Ранее сообщалось о 12 погибших и 33 раненых. "27 солдат погибли, еще 79 получили ранения при атаке террориста-смертника в мечети (провинции — ред.) Хост", — сообщило агентство в Twitter. Президент Афганистана Ашраф Гани ранее осудил атаку и распорядился приступить к расследованию инцидента.