Число военных, погибших в результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана, увеличилось до 27, а число раненых возросло до 79, передает агентство Пажвак.
Взрыв произошел во время джума-намаза (обязательная мусульманская молитва в пятницу) в провинции Хост. Ранее сообщалось о 12 погибших и 33 раненых.
"27 солдат погибли, еще 79 получили ранения при атаке террориста-смертника в мечети (провинции — ред.) Хост", — сообщило агентство в Twitter.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее осудил атаку и распорядился приступить к расследованию инцидента.