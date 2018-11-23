В СК прокомментировали алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Алиби подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе экс-полицейских является способом защиты от обвинений, считают в Следственном комитете . Адвокаты фигурантов уголовного дела сообщают, что двое из бывших правоохранителей к моменту совершения преступления уже покинули отделение полиции, где якобы произошло групповое изнасилование. Защитники будут ходатайствовать об освобождении экс-начальников подразделений МВД из-под стражи. По данным СМИ, они могут покинуть СИЗО уже в декабре.

Следователи заявили, что алиби двух башкирских полицейских, которые подозреваются в групповом изнасиловании, является способом защиты от обвинений. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Там отметили, что правоохранители изначально располагали записями с камер видеонаблюдения, на которых видны перемещения фигурантов уголовного дела. «Они были изъяты при первоначальных следственных действиях», — отметили в ведомстве. На данный момент следователи продолжают расследовать обстоятельства преступления и в том числе устанавливать период совершения нападения на дознавательницу.

ГТРК «Башкортостан» опубликовала записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как вечером 29 октября один из подозреваемых Салават Галиев находится на территории загородного кафе. Видео телеканалу передал адвокат бывшего правоохранителя Ренат Амирханов.

«Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению», — пояснил юрист.

Ранее адвокат еще одного из подозреваемых Аслям Халиков сообщил РИА «Новости» , что двое бывших полицейских не могли быть причастными к изнасилованию, так как во время совершения преступления находились в другом месте. Так, по словам защитника, фигурант уголовного дела Салават Галиев покинул полицейское отделение в 22.00, а его коллега Эдуард Матвеев — спустя десять минут. При этом из показаний потерпевшей следует, что насиловать ее начали в промежутке между 22.40 и 00.30.

Халиков подчеркнул, что информацию об отсутствии Галиева и Матвеева в это время в отделе полиции подтверждают записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей, а также телефонные разговоры подозреваемых с личными водителями.

«По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе», — объяснил адвокат экс-полицейских.

Он добавил, что алиби будут передано следователям, а затем защитники будут добиваться освобождения башкирских правоохранителей из-под стражи.

«Еще проведем ряд проверочных мероприятий, и следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения», — подытожил Аслям Халиков.

По данным местного издания «ГорОбзор.ру», которое ссылается на источник, близкий к материалам дела, Эдуард Матвеев и Салават Галиев могут покинуть СИЗО уже в декабре.

Напомним, что скандальный инцидент произошел в Уфе в ночь с 29 на 30 октября. Накануне 23-летняя дознавательница, которая, по данным СМИ, является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии, получила приглашение от своих коллег провести вечер в отделе по вопросам миграции. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, которое опубликовал сайт kp.ru, девушка предложение приняла.

В 19:30 она приехала в здании полиции. Там ее ждали экс-начальник по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук , а также начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

Спустя некоторое время мужчины начали приставать к гостье. Затем они несколько раз ударили ее и начали насильно раздевать. После этого, следует из показаний потерпевшей, каждый из присутствовавших правоохранителей занялся с ней сексом. Девушка отмечает, что насиловали ее разными способами.

Между тем, по данным источника РИА «Новости» в силовых органах Башкирии, дознавательница посетила отделение полиции не одна, а вместе с подругой.

«Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых», — добавил собеседник агентства.

При этом перед групповым изнасилованием в полицейском отделении якобы завязалась драка, писал сайт kp.ru. Ее участниками стали приглашенные дамы. По данным издания, дознавательница нравилась одному из экс-полицейских, и эти чувства были взаимны. Как сообщает ФАН, ранее они даже были в отношениях. Однако вечером 29 октября ее приятельница начала проявлять знаки внимания правоохранителю, что не понравилось девушке. В итоге завязалась драка. Конфликт закончился тем, что вторая дама покинула здание полиции.

По данным источник РИА «Новости» в башкирских следственных органах, в момент преступления дознавательница была пьяна. Из-за этого она не может детально восстановить подробности произошедшего.

Со слов девушки, покинуть здание полиции ей удалось лишь в пять утра. В этот же день она отправилась в СК и написала заявление об изнасиловании.

Судмедэкспертиза обнаружила повреждения на ее теле. После случившегося республиканское руководство МВД уволило трех полицейских, которые подозреваются в совершении преступления. Против них возбудили уголовное дело о групповом изнасиловании. Все трое бывших правоохранителей арестованы на два месяца — до 31 декабря. Защита пыталась обжаловать меру данную пресечения, однако Верховный суд Башкирии оставил ее в силе.

8 ноября защитник одного из подозреваемых сообщил, что потерпевшая дознаватель отказалась проходить допрос на полиграфе.

«Ходатайство наше было заявлено о том, чтобы провели полиграф как потерпевшей, так и подзащитного Яромчука. Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — заявила авдокат ГТРК «Башкортостан».

Тем временем, жена одного из предполагаемых участников группового изнасилования рассказала, что вечером 29 октября ее муж «был дома в кровати».

«30 октября вечером он не пришел домой — его задержали. За все это время такого не было», — ответила она в разговоре с местными СМИ.

Женщина также назвала своего супруга положительным человеком.